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6 минут назад

ВСУ обстреляли зернохранилище в ЛНР ракетами HIMARS

ВСУ нанесли удар шестью ракетами РСЗО HIMARS по зернохранилищу в поселке Хорошее в ЛНР. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

ВСУ обстреляли зернохранилище в ЛНР ракетами HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«СЦКК ЛНР подтвердили, что удар был нанесен 6-ю ракетами РСЗО HIMARS. Ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия», — написал Мирошник в своем telegram-канале.

При этом страны Запада упрекают Россию в препятствовании в вывозе зерна с территории Украины и винят Россию в мировом голоде. Россия же освободила для этого остров Змеиный, а министр обороны Сергей Шойгу отправился в Стамбул, чтобы подписать документы о содействии Россией вывозу украинского зерна.

В мире,Армия,Родион Мирошник,Сергей Шойгу,
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