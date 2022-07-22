ВСУ обстреляли зернохранилище в ЛНР ракетами HIMARS

ВСУ нанесли удар шестью ракетами РСЗО HIMARS по зернохранилищу в поселке Хорошее в ЛНР. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник .

При этом страны Запада упрекают Россию в препятствовании в вывозе зерна с территории Украины и винят Россию в мировом голоде. Россия же освободила для этого остров Змеиный, а министр обороны Сергей Шойгу отправился в Стамбул, чтобы подписать документы о содействии Россией вывозу украинского зерна.