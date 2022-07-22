ВСУ обстреляли зернохранилище в ЛНР ракетами HIMARS

ВСУ нанесли удар шестью ракетами РСЗО HIMARS по зернохранилищу в поселке Хорошее в ЛНР. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«СЦКК ЛНР подтвердили, что удар был нанесен 6-ю ракетами РСЗО HIMARS. Ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия», — написал Мирошник в своем telegram-канале.
При этом страны Запада упрекают Россию в препятствовании в вывозе зерна с территории Украины и винят Россию в мировом голоде. Россия же освободила для этого остров Змеиный, а министр обороны Сергей Шойгу отправился в Стамбул, чтобы подписать документы о содействии Россией вывозу украинского зерна.