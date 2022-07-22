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1 час назад

Опубликовано видео загоревшегося с людьми поезда на мосту в США

Денис Фьючин

Поезд с пассажирами загорелся в США. Инцидент произошел к северу от города Бостон, когда состав проезжал по мосту через реку. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, опубликовавшие кадры с места событий.

На записи видно, что среди людей началась паника, некоторые из них экстренно эвакуировались из горящего вагона через окно.

По предварительным данным, в составе находилось примерно 200 человек. К счастью, никто из них не пострадал. О причинах возникновения пожара информации пока нет.

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