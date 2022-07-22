Поезд с пассажирами загорелся в США. Инцидент произошел к северу от города Бостон, когда состав проезжал по мосту через реку. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, опубликовавшие кадры с места событий.

На записи видно, что среди людей началась паника, некоторые из них экстренно эвакуировались из горящего вагона через окно.