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18 минут назад

На Украине исчезло 90 миллионов долларов гуманитарной помощи в криптовалюте

Lenta.ru

На Украине исчезло порядка 90 миллионов долларов в различных криптовалютах, пожертвованных в качестве гуманитарной помощи со всего мира. Об этом стало известно из расследования «Ленты.ру».

На Украине исчезло $ 90 миллионов гуманитарной помощи в криптовалюте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О сборе гуманитарной помощи для Украины в криптовалюте было объявлено 26 февраля. В частности, власти Киева завели два официальных правительственных кошелька для Bitcoin и Ethereum. Также они принимали пожертвования в Tether, Polkadot, TRON, Solana, Dogecoin и NFT. Как установила аналитическая компания Crystal Blockchain, всего украинские фонды привлекли более 135 миллионов долларов в криптовалюте по курсу на начало июня.

«Лента.ру» проанализировала правительственные отчеты о расходах этих средств. Единственным официальным отчетом стал релиз Министерства цифровой трансформации Украины от 14 апреля, сообщающий о том, что власти потратили 45,1 миллиона долларов из помощи, собранной в криптовалюте. Крупнейшей статьей расходов там указаны 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за более чем 14 миллионов долларов. Ни поставщик, ни модель беспилотников при этом не названы.

Еще один неофициальный отчет о потраченной гумпомощи в криптовалюте опубликовал спустя месяц министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в соцсетях. Он заявил о передаче 110 гражданских беспилотников Mavic 3 для Вооруженных сил Украины (ВСУ), купленных с помощью пожертвований. Однако, по подсчетам «Ленты.ру», эта партия обошлась украинским властям в сумму от 220 до 550 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

В мире,Михаил Федоров,
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