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25 минут назад

В столице Ливии снова начались бои

Lenta.ru

Ожесточенные бои между проправительственными силами и вооруженными группировками снова начались в столице Ливии городе Триполи, есть жертвы среди мирного населения. Об этом РИА Новости сообщил представитель столичного отделения скорой помощи Усама Али.

В столице Ливии снова начались бои
Фото: ReutersReuters

«Трое убитых и двоих раненых [мирных жителей] доставили в госпиталь Триполи в ходе боестолкновений в столице. Ждем окончательных данных», — рассказал Али. По его словам, между сторонами конфликта ведутся переговоры об эвакуации 60 студентов, которые находятся в зоне боевых действий в одном из университетских зданий района Фарнадж.

Ранее ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что с 4 апреля по 9 июля в ходе боев в окрестностях Триполи погибли, по меньшей мере, 1048 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

В мире,Армия,Муаммар Каддафи,ВОЗ,
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