В Израиле оценили ситуацию вокруг «Сохнута»

Прилетаете, к вам вызывают консула «Натива», который дежурит в аэропорту. Он первично проверяет документы. Дальше — основная проверка и получение документов в МВД, «Нативе» и министерстве абсорбции. При этом все стараются делать «в одном окне», и занимает это уже и не несколько месяцев, а недели, — заключил юрист.