В Израиле оценили ситуацию вокруг «Сохнута»

Ситуация вокруг ликвидации российского отдела международного еврейского агентства «Сохнут» не скажется на потоке репатриантов, заявил представитель Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц. Юрист обосновал свое утверждение тем, что количество заявлений о репатриации в Израиль из России, после событий 24 февраля, возросло в 25 раз. Гервиц подчеркнул, что с начала СВО более 10 тысяч россиян покинули родину, пишет РИА Новости.
В первые недели после 24 февраля мы стали свидетелями 25-кратного роста числа обращений о репатриации — в основном из Москвы. На сегодня в Израиль въехало более 10 тысяч россиян, — заявил Гервиц.
Поток захотевших получить статус репатрианта увеличился в том числе благодаря упрощенной схеме получения израильского паспорта, добавил юрист. Он отметил, что данная процедура сократилась с нескольких месяцев до пары недель. По словам Гервица, получить израильское гражданство можно буквально «в одном окне».
Прилетаете, к вам вызывают консула «Натива», который дежурит в аэропорту. Он первично проверяет документы. Дальше — основная проверка и получение документов в МВД, «Нативе» и министерстве абсорбции. При этом все стараются делать «в одном окне», и занимает это уже и не несколько месяцев, а недели, — заключил юрист.
Ранее главное управление Министерства юстиции по Москве обратилось в Басманный суд столицы с просьбой ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Организация оказывает помощь в репатриации в Израиль. По данным Jerusalem Post, интерес Минюста к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов. В «Сохнуте» намерены вести переговоры с ведомством.