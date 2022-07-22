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1 час назад

Эксперт: просчет Байдена взвинтит цены на нефть

Лера Букина

Миссия Джо Байдена на Ближнем Востоке провалилась по нескольким причинам, заявил агентству «Прайм» автор телеграм-канала Vyacheslav Goodwin Вячеслав Таквель.

Эксперт: просчет Байдена взвинтит цены на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, саудиты не собираются наращивать добычу нефти только по просьбе властей США. При таких обстоятельствах

ценовой потолок для российской нефти может спровоцировать скачок мировых цен в район 150 долларов за баррель, предупредил Таквель.

Собеседник рассказал, почему визит президента США не принес ожидаемых результатов. Он назвал Байдена слишком

слабой политической фигурой в отличие от Трампа – он не способен, по мнению специалиста, продавить интересы США. Среди других факторов - снижение роли и престижа США в мире.

Таквель считает, что увеличивать добычу невыгодно самим саудитам. Он также указал на формат формат встречи американского лидера.

«Восток дело тонкое, и то, как встречают, так же важно, как и сами переговоры. Можно увидеть большую разницу во встречах Байдена и Трампа или Путина», — заявил Таквель.

Он обратил внимание на то, что саудовский принц не стал подавать руку Байдену. Это является сигналом провала миссии американского лидера, считает специалист.

«Теперь осталось понять насколько рецессия в развитых странах может повлиять на мировой спрос нефти. И если введут отсечку по стоимости нефти из России, то как это отразится на мировых ценах? Мне мой многолетний опыт подсказывает, что эффект будет прямо противоположный и цены из-за нехватки предложения могут улететь выше 150 долларов за баррель», — отметил он.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Vortexa, сообщило, что танкеры, перевозившие некоторое время назад иранскую нефть, приступили к транспортировке российского сырья.

В мире,Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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