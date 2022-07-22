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1 час назад

«Худший президент»: американец на видео обратился к жене Байдена

Денис Фьючин

Американец назвал Байдена худшим президентом США. Мужчина обратился к супруге главы Белого дома Джил Байден, выкрикнув ей из толпы, что он думает по поводу политики ее мужа. Инцидент попал в объектив камеры, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Свежести».

«Ваш муж – худший президент, которого мы когда-либо имели, вы должны нам деньги за бензин», – громко произнес житель Штатов.

Жена 76-го президента США не стала вступать в дебаты с раскритиковавшим Байдена мужчиной, а лишь поблагодарила его с улыбкой на лице.

Накануне стало известно, что рейтинг общественного одобрения работы американского лидера упал до исторического минимума. С курсом проводимой им политики согласны лишь 30% опрошенных американцев.

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