Американец назвал Байдена худшим президентом США. Мужчина обратился к супруге главы Белого дома Джил Байден, выкрикнув ей из толпы, что он думает по поводу политики ее мужа. Инцидент попал в объектив камеры, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Свежести».

«Ваш муж – худший президент, которого мы когда-либо имели, вы должны нам деньги за бензин», – громко произнес житель Штатов.

Жена 76-го президента США не стала вступать в дебаты с раскритиковавшим Байдена мужчиной, а лишь поблагодарила его с улыбкой на лице.