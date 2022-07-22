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«Дипломатический проигрыш США на Ближнем Востоке»

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В очень непростое время Камаль Харази, бывший глава МИД Ирана, заявил, что Иран действительно обладает техническими возможностями для производства ядерного оружия, но политического решения о начале такого производства нет. Как отмечает Al-Quds Al-Arabi, это заявление делает возможности США в ядерных переговорах с Ираном очень ограниченными и ставит президента Джо Байдена в очень уязвимое положение перед своими избирателями после неудачного визита на Ближний Восток.

Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы договориться о нефти, но вернулся к своим избирателям «с пустыми руками, без единой выгоды для увеличения своего рухнувшего рейтинга». Целью визита Байдена было восстановление регионального влияния США после ухода из Афганистана, но он «вернулся в Белый дом с унизительным дипломатическим поражением».

У Роналду осталось два варианта продолжения карьеры

Футболист Криштиану Роналду отказался от выгодного предложения перейти в клуб из Саудовской Аравии, теперь у него есть два варианта - уйти в «Атлетико» или остаться в «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказало L’Équipe.

Предложение саудовского клуба Роналду включало 30 миллионов евро за трансфер для «МЮ», 20 миллионов евро агентской комиссии и не менее 250 миллионов евро самому игроку за двухлетний контракт. Теперь 37-летний футболист останется привязанным к «Манчестер Юнайтед» еще на один год, и в его контракт включена опция дополнительного сезона. L’Équipe называет вероятным переход Роналду в «Атлетико» - заинтересованный в нем клуб, который «отвечает всем требованиям» футболиста.

В США опасаются ответа Китая на визит Пелоси на Тайвань

В Белом доме опасаются, что визит спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать Китай на введение бесполетной зоны в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США.

По данным СМИ, Пелоси планирует отправиться с делегацией на Тайвань в августе. Пока эта информация не подтверждена, но в МИД Китая уже пригрозили ответом, если такой визит состоится. В США считают, что Китай также может ответить, направив истребители в зону противовоздушной обороны Тайваня, а это, в свою очередь, спровоцирует ответную реакцию тайваньских властей.

Раскрыты детали зерновой сделки России и Украины

Украина согласилась разминировать свои порты ради вывоза зерна, но речь идет лишь о частичном разминировании, пишет The New York Times. В Турции сообщили, что 21 июля состоится церемония подписания, на которой будут обнародованы детали сделки, заключенной Украиной и Россией для вывоза миллионов тонн украинского зерна.

Официального подтверждения о достижении договоренности ни от Москвы, ни от Киева не поступало - только то, что переговоры продолжатся в пятницу. Одним из основных препятствий на пути к соглашению были мины, которые Украина разместила в своих портах на побережье Черного моря. По словам трех высокопоставленных источников NYT, украинцы согласились убрать лишь часть мин и направить грузовые суда в международные воды с капитанами своих ВМС или береговой охраны. Затем иностранные экипажи доставят корабли в Стамбул, а оттуда - в другие пункты назначения.

В Японии одобрили сброс воды с тритием с «Фукусимы-1» в океан

Японские ядерные регуляторы одобрили план сброса в океан воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает Reuters.