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В очень непростое время Камаль Харази, бывший глава МИД Ирана, заявил, что Иран действительно обладает техническими возможностями для производства ядерного оружия, но политического решения о начале такого производства нет. Как отмечает Al-Quds Al-Arabi, это заявление делает возможности США в ядерных переговорах с Ираном очень ограниченными и ставит президента Джо Байдена в очень уязвимое положение перед своими избирателями после неудачного визита на Ближний Восток.
Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы договориться о нефти, но вернулся к своим избирателям «с пустыми руками, без единой выгоды для увеличения своего рухнувшего рейтинга». Целью визита Байдена было восстановление регионального влияния США после ухода из Афганистана, но он «вернулся в Белый дом с унизительным дипломатическим поражением».
Футболист Криштиану Роналду отказался от выгодного предложения перейти в клуб из Саудовской Аравии, теперь у него есть два варианта - уйти в «Атлетико» или остаться в «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказало L’Équipe.
Предложение саудовского клуба Роналду включало 30 миллионов евро за трансфер для «МЮ», 20 миллионов евро агентской комиссии и не менее 250 миллионов евро самому игроку за двухлетний контракт. Теперь 37-летний футболист останется привязанным к «Манчестер Юнайтед» еще на один год, и в его контракт включена опция дополнительного сезона. L’Équipe называет вероятным переход Роналду в «Атлетико» - заинтересованный в нем клуб, который «отвечает всем требованиям» футболиста.
В Белом доме опасаются, что визит спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать Китай на введение бесполетной зоны в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США.
По данным СМИ, Пелоси планирует отправиться с делегацией на Тайвань в августе. Пока эта информация не подтверждена, но в МИД Китая уже пригрозили ответом, если такой визит состоится. В США считают, что Китай также может ответить, направив истребители в зону противовоздушной обороны Тайваня, а это, в свою очередь, спровоцирует ответную реакцию тайваньских властей.
Украина согласилась разминировать свои порты ради вывоза зерна, но речь идет лишь о частичном разминировании, пишет The New York Times. В Турции сообщили, что 21 июля состоится церемония подписания, на которой будут обнародованы детали сделки, заключенной Украиной и Россией для вывоза миллионов тонн украинского зерна.
Официального подтверждения о достижении договоренности ни от Москвы, ни от Киева не поступало - только то, что переговоры продолжатся в пятницу. Одним из основных препятствий на пути к соглашению были мины, которые Украина разместила в своих портах на побережье Черного моря. По словам трех высокопоставленных источников NYT, украинцы согласились убрать лишь часть мин и направить грузовые суда в международные воды с капитанами своих ВМС или береговой охраны. Затем иностранные экипажи доставят корабли в Стамбул, а оттуда - в другие пункты назначения.
Японские ядерные регуляторы одобрили план сброса в океан воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает Reuters.
Вода, которая использовалась для охлаждения реакторов после ядерной катастрофы 2011 года, хранится в огромных резервуарах на станции. К июлю 2022-го ее объем составил более 1,3 миллиона тонн. Регулирующие органы Японии сочли безопасным сброс воды, которая после обработки все еще будет содержать следы трития, отмечает Reuters. Против плана выступают рыболовецкие союзы региона, свою обеспокоенность также выразили Китай, Южная Корея, Тайвань и Россия.