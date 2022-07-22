Появилось видео нападения на кандидата в губернаторы Нью-Йорка

На кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк Ли Зельдина напали во время его выступления. Неизвестный с ножом атаковал конгрессмена-республиканца, когда тот обратился с предвыборной речью к жителям города Перинтон. Соответствующее видео инцидента появилось в социальных сетях.
На записи видно, как мужчина поднялся на сцену и предпринял попытку ударить политика острым предметом. Зельдин успел схватить за руку нападавшего, после чего охранники кандидата в губернаторы оттащили агрессивного американца и задержали его.
«Со мной все в порядке, атаковавший задержан», — рассказал позднее конгрессмен.