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1 час назад

Появилось видео нападения на кандидата в губернаторы Нью-Йорка

Денис Фьючин

На кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк Ли Зельдина напали во время его выступления. Неизвестный с ножом атаковал конгрессмена-республиканца, когда тот обратился с предвыборной речью к жителям города Перинтон. Соответствующее видео инцидента появилось в социальных сетях.

На записи видно, как мужчина поднялся на сцену и предпринял попытку ударить политика острым предметом. Зельдин успел схватить за руку нападавшего, после чего охранники кандидата в губернаторы оттащили агрессивного американца и задержали его.

«Со мной все в порядке, атаковавший задержан», — рассказал позднее конгрессмен.

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