Появилось видео нападения на кандидата в губернаторы Нью-Йорка

На кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк Ли Зельдина напали во время его выступления. Неизвестный с ножом атаковал конгрессмена-республиканца, когда тот обратился с предвыборной речью к жителям города Перинтон. Соответствующее видео инцидента появилось в социальных сетях.