Белоруссия назначила нового посла в России

«Президенты согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации. Агреман белорусской стороной уже получен. Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель Главы Администрации президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой Союзных программ по углублению интеграции»,— уточняется в сообщении.