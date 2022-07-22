Белоруссия назначила нового посла в России

Вопрос назначения нового белорусского посла в РФ обсудили президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин в пятницу утром в ходе телефонного разговора. Так, заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой заменит Владимира Семашко, говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого», близкого к пресс-службе президента Белоруссии.
«Президенты согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации. Агреман белорусской стороной уже получен. Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель Главы Администрации президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой Союзных программ по углублению интеграции»,— уточняется в сообщении.
Напомним, что Крутой ранее занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции.
Владимир Семашко был послом Белоруссии в России с ноября 2018 года. В 2019 года его также наделили полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности республики в рамках Союзного государства.