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55 минут назад

В Швейцарии предложили отключать электричество на 8 часов в день

News.ru

В Швейцарии в целях экономии электричества рассматривают возможность отключать свет в некоторых районах на определенные периоды, которые составят от 4 до 8 часов в день, пишет издание Basler Zeitung. Оно отмечает, что таким образом в стране собираются бороться с дефицитом российского газа.

В Швейцарии предложили отключать электричество на 8 часов в день
Фото: shutterstockshutterstock

Газета ссылается на комментарии некоторых участников рынка, а также на чиновников. По ее данным, сейчас руководство страны рассматривает разные варианты сценариев начала экономии. Власти считают, что путем простых призывов к жителям экономить электричество получится сократить его потребление примерно на 5%.

Однако руководство Швейцарии допускает и вариант, что обычные призывы не сработают. Тогда следующим шагом должен стать перевод предприятий на нефтепродукты вместо газа всюду, где реально это сделать. Кроме того, одной из возможных мер называют временное ограничение потребления. Оно может коснуться освещения витрин, снижения нормативов по поддерживаемой внутри зданий температуре.

Ранее стало известно, что призывы к экономии в Германии уже приносят свои плоды. Больше половины жителей Германии стали реже и быстрее мыться, показали результаты опроса INSA. Издание отмечает, что такое действие на немцев произвели постоянные призывы местных депутатов начать экономить на фоне дефицита в стране газа.

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