Самые смешные фотографии животных 2022 года

В Великобритании объявили финалистов конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards-2022. Об этом сообщает Lenta.ru.

В шорт-лист вошли 30 фотографий и видео, которые были выбраны из сотен материалов, присланных из 70 стран. Имена победителей конкурса будут объявлены 13 сентября. Автор лучшего снимка получит две тысячи фунтов стерлингов (139 тысяч рублей).

Кроме того, в рамках конкурса будет впервые вручена награда Animal Friends People’s Choice Award, обладатель которой будет определен с помощью интернет-голосования.

Конкурс был создан профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, чтобы «отметить замечательную позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных».