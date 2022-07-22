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1 час назад

Самые смешные фотографии животных 2022 года

Александр Котлеткин

В Великобритании объявили финалистов конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards-2022. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/16 В Великобритании объявили финалистов конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards-2022
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Jose Bayon
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2/16 В шорт-лист вошли 30 фотографий и видео, которые были выбраны из сотен материалов, присланных из 70 стран
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Stefan Brusius
3/16 Имена победителей конкурса будут объявлены 13 сентября
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Kenich Morinaga
4/16 Автор лучшего снимка получит две тысячи фунтов стерлингов (139 тысяч рублей)
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Carl Goldhamer
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5/16 Кроме того, в рамках конкурса будет впервые вручена награда Animal Friends People’s Choice Award, обладатель которой будет определен с помощью интернет-голосования
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Mehmet Aslan
6/16 Конкурс был создан профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, чтобы «отметить замечательную позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных»
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Radim Flipek
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В шорт-лист вошли 30 фотографий и видео, которые были выбраны из сотен материалов, присланных из 70 стран. Имена победителей конкурса будут объявлены 13 сентября. Автор лучшего снимка получит две тысячи фунтов стерлингов (139 тысяч рублей).

Кроме того, в рамках конкурса будет впервые вручена награда Animal Friends People’s Choice Award, обладатель которой будет определен с помощью интернет-голосования.

Конкурс был создан профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, чтобы «отметить замечательную позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных».

Самые смешные фотографии животных фотоконкурса – в галерее «Рамблера».

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