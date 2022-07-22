В Японии предупредили о военном сближении России и Китая

В правительстве Японии считают, что сложившаяся в мире ситуация может подтолкнуть Россию и Китаю к военному сближению. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежегодный доклад японского Минобороны «Белая книга».

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Сближение России и Китая в японском правительстве назвали поводом для беспокойства.

В докладе отмечается, что в Токио должны внимательно следить за развитием российско-китайских отношений, так как они могут оказать «прямое влияние» на ситуацию с безопасностью в Японии.

В Минобороны подчеркнули, что военная деятельность Китая становится активнее как в море, так и в воздухе, в особенности в Восточно-Китайском море. Китай, по их версии, пытается «изменить статус-кво на основе своих собственных утверждений». Кроме того, японцы обвинили Китай в «недостаточно прозрачной» оборонной политике.

Также военные призвали увеличить оборонный бюджет Японии. Сейчас он составляет около одного процента ВПП страны (примерно 36,2 миллиарда долларов).

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что РФ и Китай сблизились из-за гибридной войны, которую «коллективный Запад» ведет против России. Он подчеркивал, что сближение, в том числе, произошло в области инвестиций и финансов.