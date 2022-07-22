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В ВОЗ обсуждают введение ЧС из-за оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения провела экстренное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого эксперты организации отметили разный характер вспышек заболеваемости в Европе и в Африке и высказали опасение, что в мире ограниченны запасы вакцины. Об этом пишут «Известия».

Российские эпидемиологи, опрошенные изданием, считают, что до объявления пандемии дело не дойдет, так как оспа обезьян имеет низкую контагеозность и невысокий уровень летальности. Однако, по их мнению, разработка в России лекарства и вакцины от нее «не помешает в любом случае».

Лавров назвал беспочвенными спекуляции Запада об «экспорте голода» Россией

Спекуляции Запада и Украины о том, что Россия «экспортирует голод», беспочвенны и призваны переложить ответственность «с больной головы на здоровую». Об этом в своей статье «Россия и Африка: партнерство, устремленное в будущее» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра, именно действия Запада в ходе пандемии коронавируса привели к обострению ситуации на продовольственном рынке, а антироссийские санкции еще более усугубили ее.

«Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров. Все меры для этого с российской стороны предпринимаются», - заверил Лавров.

Потребительская уверенность россиян упала до минимума

Индекс потребительской уверенности, отражающий оценку жителями России экономической ситуации в стране, во втором квартале 2022 года упал до минус 31%. Это стало самым низким показателем с 2015 года, со ссылкой на мониторинг НИУ ВШЭ пишут «Известия».

Эксперты отметили, что свою роль в падении индекса сыграли шок от изменений и прогнозируемое падение экономики на 7–10%. Население России в условиях высоких кредитных ставок, перестройки торговли из-за ухода крупных иностранных игроков и общей неопределенности перешло к сберегательной модели, предпочитая сохранять, а не тратить. Но ситуация может измениться, считают экономисты.

АТОР: туроператоры России несут миллиардные убытки

Потери туристической отрасли России из-за санкций, закрытия неба западными странами и возвращения денег за купленные туда туры исчисляются десятками миллиардов рублей. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет «Прайм».

«Пока полноценного подсчета потерь не производили. Тем не менее, оценочно можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей недополученной прибыли. И это только для туроператоров и турагентов, не говоря уже об авиации», - пояснила она.

Россиянам начали предлагать ОСАГО в кредит

Российские страховые компаний начали предлагать полисы ОСАГО в кредит или рассрочку. Эксперты связывают использование подобной модели продаж с желанием компаний расширить клиентскую базу, пишет «Коммерсант».