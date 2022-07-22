СМИ: президентом Индии стала женщина

Драупади Мурму стала президент Индии. Как сообщает Indian Express, член Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (Индийская народная партия) набрала 64% голосов выборщиков против 36%, которые набрал конкурент Яшвант Синха.

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Отметим, что 64-летняя Мурму стала второй женщиной-президентом Индии после после Пратибхи Патил, ставшей президентом в 2007 году и первой женщиной из числа племенных народов на посту главы государства в истории страны. Инаугурация должна состояться 25 июля.

До начала своей политической карьеры Мурму работала преподавателем. С 2000 по 2004 год она занимала пост министра в коалиционном правительстве в родном штате Одиша. В 2015 году Драупади Мурму стала первой женщиной-губернатором штата Джаркханд.