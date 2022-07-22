Убийца Абэ пройдет психиатрическое освидетельствование

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами пройдет психиатрическое освидетельствование. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что соответствующее решение приняла прокуратура префектуры Нара, расследующая это дело. Перед отправкой дела в суд следствие намеревается установить, отдавал ли отчет своим действиям Ямагами.
За прошедшие с момента убийства Абэ две недели мужчина на допросах неоднократно подчеркивал, что совершил нападение на экс-премьера, поскольку считал его связанным с религиозной организацией "Церковь объединения". Ямагами винил эту структуру, последовательницей которой была его мать, в финансовых проблемах своей семьи. Сообщалось, что мать Ямагами пожертвовала "Церкви объединения" более 100 млн иен (более $720 тыс. по текущему курсу) за долгие годы приверженности этой организации.
Изначально Ямагами планировал совершить нападение на главу этой религиозной организации, но, осознав, что сделать это будет проблематично, выбрал в качестве цели Синдзо Абэ. По мнению преступника, экс-премьер имел отношение к организации - соответствующую информацию он нашел в интернете. "Церковь объединения" официально опровергла любую причастность Абэ к своей деятельности.
Нападение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного оружия. Абэ был доставлен в больницу на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти бывшего премьера не удалось. Абэ было 67 лет.