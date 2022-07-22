NYT сообщила о решении Украины по зерну

Украина согласилась частично разминировать свои порты в Черном море. Как сообщает РИА Новости, Киев готов пойти на этот шаг в рамках сделки по вывозу зерна.

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Обсуждать соглашение будут 22 июля, в Турции — в церемонии подписания будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Согласно предложенной схеме, капитаны украинского флота и береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, где управление кораблями будут принимать иностранные экипажи. В свою очередь, те должны будут довести суда до Стамбула, после чего отправятся по дальнейшим маршрутам.

Также в Турции создадут центр по мониторингу за данными операциями, а турецкая сторона берет на себя обязательство по проверке судов на предмет того, не перевозится ли на них оружие в порты Украины.