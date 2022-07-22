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13 минут назад

Киев согласился разминировать свои порты для вывоза зерна

Никита Бородкин

Украина согласилась частично разминировать свои порты в Черном море. Как сообщает РИА Новости, Киев готов пойти на этот шаг в рамках сделки по вывозу зерна.

NYT сообщила о решении Украины по зерну
Фото: ТАССТАСС

Обсуждать соглашение будут 22 июля, в Турции — в церемонии подписания будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Согласно предложенной схеме, капитаны украинского флота и береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, где управление кораблями будут принимать иностранные экипажи. В свою очередь, те должны будут довести суда до Стамбула, после чего отправятся по дальнейшим маршрутам.

Также в Турции создадут центр по мониторингу за данными операциями, а турецкая сторона берет на себя обязательство по проверке судов на предмет того, не перевозится ли на них оружие в порты Украины.

ЕС призвал не покупать у России зерно

Напомним, что после начала спецоперации Украина и западные страны обвинили РФ в препятствовании вывозу зерна, от 5 до 25 млн которого скопилось за время боевых действий. Москва отвергает обвинения, утверждая, что поставки невозможны по вине Киева, который заминировал порты.

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