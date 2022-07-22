В США назвали возможную замену Байдену

Резкое падение рейтингов доверия действующего президента США Джо Байдена ставит вопрос о том, кого вместо него выдвинет Демократическая партия на выборах 2024 года. Предполагается, что бывшая первая леди страны Мишель Обама может стать кандидатом на роль следующего президента. Об этом заявил ведущий Fox News Джесси Уоттерс, сообщает РЕН.ТВ.

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Ведущий в эфире телеканала рассказал, что жена экс президента США Мишель Обама может стать одним из претендентов на роль главы американского государства. Журналист напомнил, что недавно она снова появилась в эфире американских телеканалов, чтобы прорекламировать свою книгу. Вместе с тем Мишель Обама выступила с критикой нынешней ситуации в США.

Уоттерс считает, что бывшая первая леди не просто так сделала эти заявления. По его мнению, Мишель Обама намерена предложить свою кандидатуру на президентских выборах.

«Зачем ей еще писать новую книгу? Деньги ей точно не нужны», — подчеркнул Уоттерс.