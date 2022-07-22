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32 минуты назад

В США назвали возможную замену Байдену

Елена Прошина

Резкое падение рейтингов доверия действующего президента США Джо Байдена ставит вопрос о том, кого вместо него выдвинет Демократическая партия на выборах 2024 года. Предполагается, что бывшая первая леди страны Мишель Обама может стать кандидатом на роль следующего президента. Об этом заявил ведущий Fox News Джесси Уоттерс, сообщает РЕН.ТВ.

В США назвали возможную замену Байдену
Фото: ReutersReuters

Ведущий в эфире телеканала рассказал, что жена экс президента США Мишель Обама может стать одним из претендентов на роль главы американского государства. Журналист напомнил, что недавно она снова появилась в эфире американских телеканалов, чтобы прорекламировать свою книгу. Вместе с тем Мишель Обама выступила с критикой нынешней ситуации в США.

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Уоттерс считает, что бывшая первая леди не просто так сделала эти заявления. По его мнению, Мишель Обама намерена предложить свою кандидатуру на президентских выборах.

«Зачем ей еще писать новую книгу? Деньги ей точно не нужны», — подчеркнул Уоттерс.

Ранее американская компания Morning Consult Political Intelligence провела опрос, результаты которого продемонстрировали, что рейтинг одобрения действий главы США Джо Байдена опустился до рекордно низких значений.

В мире,Мишель Обама,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
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