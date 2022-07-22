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26 минут назад

В МИД Приднестровья заявили о цели присоединиться к России

Lenta.ruиещё 4

Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Об этом заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

В МИД Приднестровья заявили о цели присоединиться к России
Фото: ТАССТАСС

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал Игнатьев.

В мире,Виталий Игнатьев,
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