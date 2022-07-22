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26 минут назад

Стало известно о подготовке СБУ зачисток от нелояльных граждан

Lenta.ruиещё 1

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит масштабную операцию в Николаеве по выявлению «неблагонадежных» граждан, имеющих связи с Россией и нелояльных властям в Киеве. Об этом стало известно российским силовым структурам от источников в СБУ, сообщает РИА Новости.

Стало известно о подготовке на Украине зачисток от нелояльных граждан
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседника агентства, в ближайшие десять дней в Николаеве планируются рейды по домам и патрули на улицах, которые будут проверять у граждан мобильные телефоны, смотреть исходящий траофик и биллинг на наличие звонков и контактов в России, а также проверять родственные и дружественные связи. Для этого из Киева и Западных областей Украины уже прибыло усиление — больше 50 сотрудников СБУ, уточнил источник.

Кроме того, по данным представителя российских силовых структур, объявлено вознаграждение в 100 долларов США за доносы от «неравнодушных» . Задержанных в результате таких зачисток СБУ планирует «направлять в фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной разработки».

Ранее в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) предупредили об украинском фейке, распространяемом в социальных сетях: людям предлагают срочно эвакуироваться на территорию республики Донбасса через гуманитарный коридор.

«Таким образом, украинские спецслужбы продолжают сбор подробной информации об оставшемся нелояльным Киеву местном населении», — отмечают в штабе.

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