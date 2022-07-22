Власти Запорожья обратились с просьбой к ООН

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратился к ООН с просьбой заставить Украину заключить мирное соглашение с Россией, чтобы избежать новых столкновений на Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 20 июля украинские беспилотники несколько раз атаковали зону Запорожской АЭС. По данным источника, в атаке были задействованы три дрона-камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. Власти региона заверили, что АЭС в результате атак не пострадала и продолжает работать в штатном режиме.
«Призываем ООН прекратить занимать позицию слепых котят и осудить вопиющую атаку украинских боевиков на Запорожскую АЭС. ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора», — сказал Рогов.
Он добавил, что в противном случае может случиться техногенная катастрофа.
Член главного совета администрации Запорожской области также заявил, что российские военнослужащие обеспечивают защиту и охрану АЭС.
Издание напоминает, что Россия в ходе военного конфликта с Украиной взяла под свой контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Регионы объявили о планах стать субъектами России.