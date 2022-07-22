Власти Запорожья обратились с просьбой к ООН

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратился к ООН с просьбой заставить Украину заключить мирное соглашение с Россией, чтобы избежать новых столкновений на Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что 20 июля украинские беспилотники несколько раз атаковали зону Запорожской АЭС. По данным источника, в атаке были задействованы три дрона-камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. Власти региона заверили, что АЭС в результате атак не пострадала и продолжает работать в штатном режиме.

«Призываем ООН прекратить занимать позицию слепых котят и осудить вопиющую атаку украинских боевиков на Запорожскую АЭС. ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора», — сказал Рогов.

Он добавил, что в противном случае может случиться техногенная катастрофа.

Член главного совета администрации Запорожской области также заявил, что российские военнослужащие обеспечивают защиту и охрану АЭС.