В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
33 минуты назад

Власти Запорожья обратились с просьбой к ООН

Елена Прошина

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратился к ООН с просьбой заставить Украину заключить мирное соглашение с Россией, чтобы избежать новых столкновений на Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Запорожья обратились с просьбой к ООН
Фото: ReutersReuters

Ранее сообщалось, что 20 июля украинские беспилотники несколько раз атаковали зону Запорожской АЭС. По данным источника, в атаке были задействованы три дрона-камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. Власти региона заверили, что АЭС в результате атак не пострадала и продолжает работать в штатном режиме.

«Призываем ООН прекратить занимать позицию слепых котят и осудить вопиющую атаку украинских боевиков на Запорожскую АЭС. ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора», — сказал Рогов.

Он добавил, что в противном случае может случиться техногенная катастрофа.

На Запорожье заявили о фактическом признании ЕС региона частью России

Член главного совета администрации Запорожской области также заявил, что российские военнослужащие обеспечивают защиту и охрану АЭС.

Издание напоминает, что Россия в ходе военного конфликта с Украиной взяла под свой контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

В мире,Владимир Рогов,ООН,ЕС,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители