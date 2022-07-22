В Грузии произошел раскол из-за вступления в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны не выполняют необходимые условия для получения статуса кандидата в члены Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский Первый канал.
Отмечается, что в Грузию с двухдневным визитом прибыла делегация Европейского парламента. Они встретились с президентом страны, представителями неправительственных организаций и парламентскими политическими партиями и обсудили возможность получения Грузией статуса кандидата ЕС. Для этого необходимо последовать рекомендации из 12 пунктов.
«Нам дали шесть месяцев, и за это время мы должны выполнить 12 пунктов, чтобы получить статус кандидата. В этот процесс прибывает делегация европарламентариев, из того самого комитета, который занимается Грузией и иностранными делами», — сказала она.
При этом Зурабишвили обвинила руководство Грузии в том, что своими действиями они лишь отдаляют страну от возможности получить статус кандидата ЕС.
«В это время мы ни то что делаем то, что следует сделать в связи с 12 пунктами, но делаем противоположные шаги», — подчеркнула она.
Зурабишвили добавила, что европейская сторона ждет от Грузии решения важных вопросов, но вместо этого правящая партия и оппозиция враждуют между собой и ведут антизападную риторику. Она подчеркнула, что в отношении России при этом — «тишина».