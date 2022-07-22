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1 час назад

Власти Канады выделят $2 млн на защиту от "российской дезинформации"

Газета.Ru

Правительство Канады планирует выделить более 2,4 млн канадских долларов на финансирование проектов, направленных на борьбу с так называемой "российской дезинформацией" из-за событий на Украине, передает РИА "Новости".

Власти Канады выделят $2 млн на защиту от "российской дезинформации"
Фото: Global Look Press Global Look Press

Эти проекты, считают канадские власти, "помогут гражданам самостоятельно определить" правду или вымысел в интернете. Оттава также указала на необходимость "вооружить фактами" граждан, поскольку те постоянно сталкиваются с "дезинформацией" по украинской теме.

Ранее Госдепартамент США опубликовал примеры приписываемой России "дезинформации", а также доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в "дезинформации и пропаганде".

В частности, Госдеп привел в пример "злонамеренные операции в соцсетях" и использование открытых и скрытых онлайновых прокси-СМИ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Он назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

В мире,Владимир Путин,Госдеп США,
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