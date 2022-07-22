В США объявили Россию главной угрозой

Россия главная военная угроза для США, а Китай уступает РФ по своим возможностям, поэтому в настоящее время не представляет никакой опасности для американцев. Об этом заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо, транслируемого на YouTube.