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33 минуты назад

В США объявили Россию главной угрозой

Ura.Ru

Россия главная военная угроза для США, а Китай уступает РФ по своим возможностям, поэтому в настоящее время не представляет никакой опасности для американцев. Об этом заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо, транслируемого на YouTube.

В США объявили Россию главной угрозой
Фото: ТАССТАСС

«Россия — главная военная угроза для нашей родины, наиболее острая угроза. Но в долгосрочном плане экзистенциальной угрозой является Китай. Они отстают от России по своим возможностям, которые могут угрожать нашей стране, на 5-10 лет», — сказал генерал.

Он отметил, что Китай уступает России по своим возможностям на 5-10 лет, поэтому сейчас страна не представляет никакой опасности для США.

Ранее НАТО объявила Россию главной угрозой. Об этом говорится в новой стратегической концепции Североатлантического альянса.

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