На Запорожье заявили о фактическом признании ЕС региона частью России

Евросоюз своим решением о санкциях против руководства военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области тем самым фактически признал регион частью России. Такое мнение выразил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов, комментируя свое включение в санкционный список.

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Евросоюз включил в седьмой пакет антироссийских санкций Сбербанк, фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, Владимира Рогова, ряд силовиков и депутатов, крымских чиновников, говорится в постановлении, опубликованном в четверг в "Официальном журнале ЕС".

"Выражаю глубокую признательность чиновникам Евросоюза и лично фрау Урсуле фон дер Ляйен! В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России. Достаточно прочитать формулировку, касающуюся моей скромной персоны: "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что таким образом, ЕС ставит под сомнение его принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА, "тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области".

Рестрикции вступили в силу с момента публикации. В общей сложности в список вошли 48 физических лиц и семь организаций, включая мотоклуб "Ночные волки" и его руководителя.