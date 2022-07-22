В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
25 минут назад

На Запорожье заявили о фактическом признании ЕС региона частью России

ТАСС

Евросоюз своим решением о санкциях против руководства военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области тем самым фактически признал регион частью России. Такое мнение выразил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов, комментируя свое включение в санкционный список.

На Запорожье заявили о фактическом признании ЕС региона частью России
Фото: ТАССТАСС

Евросоюз включил в седьмой пакет антироссийских санкций Сбербанк, фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, Владимира Рогова, ряд силовиков и депутатов, крымских чиновников, говорится в постановлении, опубликованном в четверг в "Официальном журнале ЕС".

"Выражаю глубокую признательность чиновникам Евросоюза и лично фрау Урсуле фон дер Ляйен! В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России. Достаточно прочитать формулировку, касающуюся моей скромной персоны: "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что таким образом, ЕС ставит под сомнение его принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА, "тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области".

Рестрикции вступили в силу с момента публикации. В общей сложности в список вошли 48 физических лиц и семь организаций, включая мотоклуб "Ночные волки" и его руководителя.

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. В феврале 2022 года начались санкции Евросоюза в связи с признанием Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР; провозгласили независимость в апреле 2014 года) и началом спецоперации на Украине.

В мире,Владимир Рогов,Владимир Машков,Андрей Белоусов,Сергей Собянин,Ночные волки,Сбербанк России,ЕС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители