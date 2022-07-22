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1 час назад

В Белом доме ответили на вопрос о госпитализации Байдена

Деловая газета "Взгляд"

Президенту США Джо Байдену в настоящий момент комфортно работать в Белом доме, однако не исключается возможность его отправки в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.

В Белом доме ответили на вопрос о госпитализации Байдена
Фото: ReutersReuters

«Я могу сказать, что в настоящий момент президенту комфортно работать в Белом доме, у него все хорошо. Очевидно, что в Белом доме имеются значительные ресурсы для ухода за ним», – сообщил специалист, отвечая на вопрос о том, потребуется ли отправить американского лидера в указанное учреждение.

Вместе с тем он добавил, что данный центр «всегда готов для президента». По словам Джа, «такая возможность всегда сохраняется».

«Ситуация обстоит так вне зависимости от того, идет ли речь о ковиде или нет», – приводит слова чиновника американской администрации ТАСС.

Как подчеркнул Джа, врачи «в настоящий момент вполне уверены», что Байдена не придется отправлять в центр.

«У него все нормально. У него очень слабо выраженные симптомы. Ему оказывают помощь самого высокого класса», – заверил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса.

«Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, проведет в изоляции как минимум пять дней. И он вернется к обычной деятельности после негативного теста», – сказал Ашиш Джа.

Он констатировал, что таковы рекомендации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний. Белый дом намерен каждый день распространять сводки о самочувствии американского лидера.

Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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