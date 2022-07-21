Южные порты Украины будут частично разминированы

Такое решение было принято в связи с новыми договоренностями об экспорте зерна. До международных вод загруженные продовольствием суда будут сопровождать украинские флот и береговая охрана. Уточняется, что полного разминирования пока не планируется. Турецкая сторона возьмёт на себя проверку судов, направляющихся в порт Украины, на предмет того, не перевозится ли на них оружие.