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30 минут назад

Южные порты Украины будут частично разминированы

Елена Прошина

Часть минных заграждений, находящихся у портов юга Украины, будут сняты. Об этом в своём Telegram-канале сообщает информационное агентство ТАСС.

Южные порты Украины будут частично разминированы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое решение было принято в связи с новыми договоренностями об экспорте зерна. До международных вод загруженные продовольствием суда будут сопровождать украинские флот и береговая охрана. Уточняется, что полного разминирования пока не планируется. Турецкая сторона возьмёт на себя проверку судов, направляющихся в порт Украины, на предмет того, не перевозится ли на них оружие.

Напомним, что ранее администрация президента Турции Реджепа Эрдогана заявила о том, что вопрос экспорта зерна был разрешён. Окончательно соглашение об экспорте зерна будет подписано в эту пятницу.

В мире,Армия,Реджеп Эрдоган,
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