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1 час назад

Лукашенко заявил, что военные из РФ находятся в Белоруссии с его согласия

Илья Родин

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью Франс Пресс о правовом статусе российских военнослужащих на территории республики. Он пояснил, что они находят в стране с его согласия. Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко резко отреагировал на вопрос французского журналиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что корреспондент агентства задал Александру Лукашенко вопрос о том, как присутствие на территории Белоруссии военнослужащих ВС РФ отражается на суверенной политике государства.

Лукашенко: С территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины

Политик резко ответил на эту реплику. Он подчеркнул, что французскому журналисту не следует задавать такие провокационные вопросы, так как на территории европейских стран, в том числе и Франции, находятся десятки тысяч военных из других государств.

Лукашенко пояснил, что Москва посылает в Белоруссию своих солдат и офицеров на постоянной основе и в том количестве, в котором это необходимо. Он уточнил, что все российские военные прибывают в страну с его личного «приглашения или разрешения».

Глава государства констатировал, что, так как военные приезжают из России с его согласия, то не может быть и речи о нарушении суверенитета и независимости страны.

В мире,Александр Лукашенко,Верховный суд,
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