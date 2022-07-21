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27 минут назад

Новым президентом Индии стала женщина

Елена Прошина

На 15-х президентских выборах в Индии победила член Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» Драупади Мурму. Она стала второй женщиной на этом посту в истории страны. Об этом сообщает Indian Express.

Новым президентом Индии стала женщина
Фото: EPA-EFE/ТАССEPA-EFE/ТАСС

По данным издания, Мурму получила 64% голосов избирателей или 2161 голос стоимостью почти 600 тысяч. Оставшиеся 36% или 1058 голосов стоимость почти 300 тысяч набрал ее соперник Яшвант Синх.

Таким образом Мурму стала второй женщиной-президентом Индии. В первые этот пост занимала Пратибха Патил в 2007-2012 годах.

Мурму примет присягу 25 июля. До 24 июля полномочия президента продолжит выполнять действующий глава страны Рама Натха Ковинда.

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