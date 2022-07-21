Россия призвала ООН отреагировать на внесение детей в списки "Миротворца"

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва будет требовать, чтобы генсек ООН объявил о недопустимости включения Украиной данных детей в список сайта «Миротворец». Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

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По этому поводу генсеку ООН было отправлено официальное письмо. Согласно его содержанию, в список скандально известного сайта попали данные 327 детей из Донбасса. Как считает Дмитрий Полянский, это противоречит базовым международным принципам охраны прав детей и является недопустимым.

«Тема эта не комфортная для ООН и международных чиновников, но мне кажется, что это просто уже за гранью, когда такое количество несовершеннолетних может подвергнуться травле», – добавил Полянский.