Россия призвала ООН отреагировать на внесение детей в списки "Миротворца"

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва будет требовать, чтобы генсек ООН объявил о недопустимости включения Украиной данных детей в список сайта «Миротворец». Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».
По этому поводу генсеку ООН было отправлено официальное письмо. Согласно его содержанию, в список скандально известного сайта попали данные 327 детей из Донбасса. Как считает Дмитрий Полянский, это противоречит базовым международным принципам охраны прав детей и является недопустимым.
«Тема эта не комфортная для ООН и международных чиновников, но мне кажется, что это просто уже за гранью, когда такое количество несовершеннолетних может подвергнуться травле», – добавил Полянский.
Напомним, что это не первый случай, когда личные данные несовершеннолетних попадают в базу данных «Миротворца». В октябре прошлого года 12-летняя Фаина Савенкова заявила о том, что её персональные данные оказались выложены на сайте. По её мнению, информация на портале может угрожать жизни граждан.