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51 минуту назад

Лукашенко: Белоруссия де-факто признала статус Крыма, ЛНР и ДНР

Илья Родин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью корреспонденту Франс Пресс Антуану Ламброскини о своем отношении к ДНР, Крыму и ЛНР. Он отметил, что страна признала их де-факто. Об этом пишет «СБ.Беларусь сегодня».

Лукашенко заявил о готовности признать Крым, ЛНР и ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что журналист спросил Александра Лукашенко о том, почему Минск не признал официально народные республики, несмотря на то, что в целом поддерживает Москву.

Белорусский президент пояснил, что не видит какой-либо необходимости в подобных действиях. Он рассказал, что страна открыто взаимодействует с республиками и Крымом. Таким образом, признала их де-факто.

«Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк», - заявил глава государства.

Лукашенко уточнил, что помогает в настоящее время и планирует помогать в дальнейшем этим регионам. В частности, готов поставлять продукты и разнообразные строительные материалы.

Лукашенко пожаловался Путину, что тот не взял его с собой в Крым

Политик подчеркнул, что в случае необходимости подпишет указ об официальном признании, уточнив при этом, что «сейчас это ничего не даст дополнительно».

Глава Белоруссии сообщил ранее, что Минск осознанно принял сторону России в российско-украинском конфликте.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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