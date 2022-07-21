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1 час назад

Байден раскрыл свое состояние после заражения коронавирусом

Lenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден в своем Twitter-аккаунте раскрыл свое состояние после того, как стало известно, что он заразился коронавирусом. Он заверил, что несмотря на это, он справляется со своей работой.

Байден раскрыл свое состояние после заражения коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американский лидер опубликовал видеообращение, в котором заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19. Он напомнил, что был дважды вакцинирован и ему дважды сделали бустерные прививки.

«Я признателен вам за беспокойство, но у меня все хорошо. Я выполняю большой объем работы. Буду и далее ее выполнять», — заявил Байден.

В четверг, 21 июля, официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно. Байден продолжит работать в дистанционном режиме в Белом доме до тех пор, пока его тесты на COVID-19 не станут отрицательными.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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