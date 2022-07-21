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13 минут назад

Стал известен фаворит членов Консервативной партии Британии

Елена Прошина

Согласно последнему опросу YouGov, министру иностранных дел Лиз Трасс симпатизирует почти половина членов Консервативной партии Британии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Стал известен фаворит членов Консервативной партии Британии
Фото: ReutersReuters

Из 750 опрошенных членов Консервативной партии, 49% высказались в пользу Лиз Трасс, 31% собирается голосовать за бывшего главу британского минфина Риши Сунака, и ещё 15% пока не определились с выбором.

Лиз Трасс называет себя преемником дела Маргарет Тэтчер и строит свою избирательную программу на обещании радикального сокращения налогов. Её конкурент Риши Сунак называет такой подход «опасным». Бывший глава Минфина считает, что сокращать расходы, не победив инфляцию, безответственно.

На данный момент аналитики говорят о том, что шансы претендентов примерно равны. В заключительном туре выборов должны будут проголосовать около 200 тысяч членов Консервативной партии Великобритании. Результаты будут объявлены 5 сентября.

Напомним, что ранее завершился пятый тур выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. По итогам голосования определились два фаворита – Риши Сунак, набравший 137 голосов, и Лиз Трасс, получившая поддержку от 111 депутатов.

В мире,Маргарет Тэтчер,Консервативная партия,
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