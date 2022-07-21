Стал известен фаворит членов Консервативной партии Британии

Согласно последнему опросу YouGov, министру иностранных дел Лиз Трасс симпатизирует почти половина членов Консервативной партии Британии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Из 750 опрошенных членов Консервативной партии, 49% высказались в пользу Лиз Трасс, 31% собирается голосовать за бывшего главу британского минфина Риши Сунака, и ещё 15% пока не определились с выбором.

Лиз Трасс называет себя преемником дела Маргарет Тэтчер и строит свою избирательную программу на обещании радикального сокращения налогов. Её конкурент Риши Сунак называет такой подход «опасным». Бывший глава Минфина считает, что сокращать расходы, не победив инфляцию, безответственно.

На данный момент аналитики говорят о том, что шансы претендентов примерно равны. В заключительном туре выборов должны будут проголосовать около 200 тысяч членов Консервативной партии Великобритании. Результаты будут объявлены 5 сентября.