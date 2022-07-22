Лукашенко рассказал о мечте создать панславянское государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью France Press рассказал о мечте создать панславянское государство. Об этом сообщает БЕЛТА.

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«Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих», — отметил он.

По его словам, несмотря на то, что каждый живет в своей стране, связь между ними не должна теряться. Он также добавил, что Президент России Владимир Путин «ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал».