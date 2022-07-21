Названа дата подписания соглашения об экспорте зерна

Как сообщили в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана, вопрос экспорта зерна был разрешён. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Соглашение об экспорте зерна будет подписано в пятницу в 16:30 во дворце Долмабахче на церемонии с участием представителей Украины и России в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутериша», – сообщила администрация Эрдогана.
Напомним, что 13 июля в Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча по вопросу экспорта украинского зерна. В ней приняли участие военные делегации из России, Турции, Украины и представители ООН. Турция выступила гарантом процесса разминирования в Черном море, что позволило достичь формирования безопасных зерновых коридоров.