Названа дата подписания соглашения об экспорте зерна

«Соглашение об экспорте зерна будет подписано в пятницу в 16:30 во дворце Долмабахче на церемонии с участием представителей Украины и России в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутериша», – сообщила администрация Эрдогана.