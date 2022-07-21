В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

Украина разочарована военной помощью Грузии

Деловая газета "Взгляд"

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в четверг упрекнул Грузию в отсутствии поставок нелетальной военной помощи, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы ждали большего»: Киев упрекнул Тбилиси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы ждали большего от Грузии в военной сфере, – сказал он телекомпании «Имеди». – Например, поставок нелетальной военной помощи – индивидуальных средств защиты, касок, бронежилетов».

«Ждали более эффективной помощи от Грузии, но к сожалению, наши ожидания не оправдываются», – отметил украинский дипломат.

В свою очередь, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал это заявление украинского дипломата «еще одним подтверждением желания украинской власти, чтобы Грузия стала «вторым фронтом».

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

Ираклий Кобахидзе предложил грузинскому обществу вынести вердикт, насколько верной является эта позиция властей Украины.

В четверг посол США в Грузии Келли Дегнан призвала Тбилиси и Киев «быть солидарными, как никогда».

«Любое разногласие между Грузией и Украиной служит только российским интересам», – заявила она, в частности.

Киев недоволен тем, что Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России. При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла несколько месяцев назад, а представители его окружения неоднократно критиковали Грузию за недостаточную, по их мнению, поддержку Киева. Тбилиси настаивает, что будет руководствоваться только собственными национальными интересами.

В мире,Андрей Касьянов,Ираклий Кобахидзе,Владимир Зеленский,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители