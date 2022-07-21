«Мы ждали большего»: Киев упрекнул Тбилиси

Киев недоволен тем, что Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России. При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла несколько месяцев назад, а представители его окружения неоднократно критиковали Грузию за недостаточную, по их мнению, поддержку Киева. Тбилиси настаивает, что будет руководствоваться только собственными национальными интересами.