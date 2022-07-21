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1 час назад

Global Times: США пытаются одновременно сдержать Россию и Евросоюз при помощи санкций

Илья Родин

Эксперты китайского издания Global Times рассказали о современной международной политике США. По их мнению, Вашингтон стремится за счет ограничительных мер ослабить не только Россию, но и Европу.

В Китае рассказали о попытке США «убить двух зайцев одним выстрелом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики подчеркнули, что Москва в целом смогла выдержать санкционный удар, в то время как в Евросоюзе постоянно растут цены, наблюдаются проблемы с энергоносителями, снизились темпы развития экономики.

Евросоюз снял часть санкций против России

По мнению экспертов, США стремятся с помощью инструментов ЕС всячески ослабить Россию. Одновременно с этим, Вашингтон «использует Москву, чтобы контролировать Брюссель». Таким образом, американские политики «пытаются убить двух зайцев одним выстрелом».

Они отметили также, что Штатам удалось заработать на украинском конфликте значительные денежные средства. Кроме того, они сумели добиться того, чтобы европейские политики действовали в рамках интересов США.

Эксперты пояснили, что лидеры Евросоюза в настоящее время вполне осознали специфику создавшегося положения.

«В Евросоюзе вполне в состоянии понять, что это не Россия не может существовать без Европы, а Европа не может без России», - уточнили они.

Они отметили также, что именно в силу понимания сложившейся ситуации, Брюссель начал постепенную отмену введенных санкций.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС объявил о смягчении ограничительных мер в отношении российских компаний, занятых в области транспортировки продуктов и нефти.

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