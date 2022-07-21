В Китае рассказали о попытке США «убить двух зайцев одним выстрелом»

Эксперты китайского издания Global Times рассказали о современной международной политике США. По их мнению, Вашингтон стремится за счет ограничительных мер ослабить не только Россию, но и Европу.

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Аналитики подчеркнули, что Москва в целом смогла выдержать санкционный удар, в то время как в Евросоюзе постоянно растут цены, наблюдаются проблемы с энергоносителями, снизились темпы развития экономики.

По мнению экспертов, США стремятся с помощью инструментов ЕС всячески ослабить Россию. Одновременно с этим, Вашингтон «использует Москву, чтобы контролировать Брюссель». Таким образом, американские политики «пытаются убить двух зайцев одним выстрелом».

Они отметили также, что Штатам удалось заработать на украинском конфликте значительные денежные средства. Кроме того, они сумели добиться того, чтобы европейские политики действовали в рамках интересов США.

Эксперты пояснили, что лидеры Евросоюза в настоящее время вполне осознали специфику создавшегося положения.

«В Евросоюзе вполне в состоянии понять, что это не Россия не может существовать без Европы, а Европа не может без России», - уточнили они.

Они отметили также, что именно в силу понимания сложившейся ситуации, Брюссель начал постепенную отмену введенных санкций.