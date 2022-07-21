Европейцам предсказали зиму холодней, чем в России

Засуха и аномальная жара, накрывшая этим летом Европу, может быть связана с глобальными изменениями климата. По оценкам некоторых метеорологов, это может привести к тому, что зимы в Европе станут холоднее российских. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По словам экспертов, увеличение углеродного следа может привести Землю к глобальному потеплению. Уже сейчас средняя температура летом в Москве повышается примерно на 0,2 градуса каждые 10 лет, а зима и вовсе теплеет втрое быстрее лета – каждые 10 лет температура московской зимы повышается на 0,6 градуса. «Опираясь на предварительные ощущения и расчеты, я бы сказал так: в России все будет хорошо. Лето закончится так, как должно, а зимой у нас будет теплее, чем в Европе или США. Но детали, повторюсь, пока не известны», – рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

Впрочем, есть у метеорологов и другое мнение. Специалист-метеоролог Михаил Леус заявил, что погода летом не дает никаких оснований говорить о возможных прогнозах на грядущую зиму. По его мнению, климат на планете становится более контрастным. Нормой становится резкая смена погоды – несколько жарких дней, которые сменяет похолодание и грозы.

«В метеорологии нет таких зависимостей: нельзя говорить о том, что после жаркого лета придет теплая зима или наоборот. Однако я хочу добавить, что вообще, в условиях меняющегося климата на планете, на фоне постоянного повышения климатических норм климат становится все более контрастным. Это касается как жары, которая сейчас бьет рекорды в Западной Европе, так и периодов засухи, активных гроз и крупного града. Наше будущее – контрасты. Уже не будет так, как раньше, когда погода устанавливалась надолго», – пояснил эксперт.