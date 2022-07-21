Лукашенко: С территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины

"Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО - не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я", - сказал президент.