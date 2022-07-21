Лукашенко: С территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины

Белоруссия ни техникой, ни живой силой не воюет на Украине, но с ее территории были нанесены удары по военным объектам Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Agence France-Presse.
По его словам, это было сделано в превентивных целях. "Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет. <...> Россияне наносили свои удары [с территории Белоруссии], чтобы обезопасить свои подразделения", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.
"Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО - не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я", - сказал президент.