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48 минут назад

Лукашенко сообщил, что с территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины

ТАССиещё 2

Белоруссия ни техникой, ни живой силой не воюет на Украине, но с ее территории были нанесены удары по военным объектам Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Agence France-Presse.

Лукашенко: С территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это было сделано в превентивных целях. "Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет. <...> Россияне наносили свои удары [с территории Белоруссии], чтобы обезопасить свои подразделения", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.

"Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО - не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я", - сказал президент.

В мире,Александр Лукашенко,НАТО,
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