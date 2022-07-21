Умер автор комиксов о Бэтмене Алан Грант

Известный британский автор комиксов о Бэтмене Алан Грант скончался на 74-м году жизни. Его смерть подтвердила жена художника Сью Грант. Об этом пишет Daily Mail.

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Отмечается, что автор комиксов о Бэтмене, судье Дредде, волке Лобо ушел из жизни после продолжительной болезни.

«У меня нет слов. Алан умер сегодня утром», - сообщила вдова Гранта.

Редакция журнала 2000 AD, с которым много лет сотрудничал художник, рассказала, что он «оказал глубокое и непреходящее влияние на издание в частности, и на индустрию комиксов в целом».