Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Маттарелла принял данное решение сразу после отставки премьер-министр Италии Марио Драги. Он объяснил его «созданием условий для назначения новых выборов».

Свое заявление президент Италии сделал после встречи с председателями обеих палат парламента. Указ Маттарелла уже завизировал председатель Совета министров. Документ был принят в соответствии с 88 статьей Конституции страны. Она предполагает проведение выборов спустя минимум через 70 дней после декрета.