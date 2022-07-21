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27 минут назад

Президент Италии распустил парламент

Елена Прошина

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Италии распустил парламент
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, Маттарелла принял данное решение сразу после отставки премьер-министр Италии Марио Драги. Он объяснил его «созданием условий для назначения новых выборов».

Свое заявление президент Италии сделал после встречи с председателями обеих палат парламента. Указ Маттарелла уже завизировал председатель Совета министров. Документ был принят в соответствии с 88 статьей Конституции страны. Она предполагает проведение выборов спустя минимум через 70 дней после декрета.

При этом их дату пока не определили. Предполагается, что новые выборы пройдут 25 сентября.

В мире,Марио Драги,Серджо Маттарелла,
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