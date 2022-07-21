В Белом доме рассказали о ходе лечения Байдена

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что врачи выписывают это лекарство в тех случаях, если есть риск тяжелого течения заболевания.

Многие высокопоставленные политики США, с которыми Джо Байден находился в постоянном контакте по деловым вопросам, переболели коронавирусом. Но после общения с ними признаков заражения у главы государства не наблюдалось, он сдавал отрицательные тесты, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, президент в последнее время неоднократно общался с официальными лицами и представителями СМИ. В частности, с руководителями государств Ближнего Востока, журналистами ведущих новостных и телевизионных агентств, супругой президента Украины Еленой Зеленской.