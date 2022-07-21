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52 минуты назад

В Белом доме рассказали, какой препарат принимает Байден

Илья Родин

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что глава США Джо Байден, заболевший коронавирусом, начал прием препарата Paxlovid. Заявление опубликовано на официальном сайте.

В Белом доме рассказали о ходе лечения Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что врачи выписывают это лекарство в тех случаях, если есть риск тяжелого течения заболевания.

Многие высокопоставленные политики США, с которыми Джо Байден находился в постоянном контакте по деловым вопросам, переболели коронавирусом. Но после общения с ними признаков заражения у главы государства не наблюдалось, он сдавал отрицательные тесты, сообщает РИА «Новости».

Байден заразился коронавирусом

По данным агентства, президент в последнее время неоднократно общался с официальными лицами и представителями СМИ. В частности, с руководителями государств Ближнего Востока, журналистами ведущих новостных и телевизионных агентств, супругой президента Украины Еленой Зеленской.

Карин Жан-Пьер предупредила ранее, что Байден занял принципиальную позицию по вопросу об убийстве обозревателя влиятельной американской газеты The Washington Post Джамаля Хашогги.

В мире,Елена Зеленская,Джозеф Байден,Администрация США,
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