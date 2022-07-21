Новый президент Шри-Ланки пообещал жесткие меры против демонстрантов

Приведенный к присяге президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе пообещал принять жесткие меры против любого протестующего, предпринимающего насильственные действия.

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Соответствующее заявление он сделал в буддийском храме в Коломбо. Его слова приводит «Интерфакс».

Викрамасингхе отметил, что попытки «свергнуть правительство, захватить офисы президента и премьер-министра являются не демократией», а нарушением закона. В таких случаях новый президент Шри-Ланки пообещал действовать «жестко, согласно закону».

«Мы не позволим меньшинству протестующих, требующих изменить политическую систему, подавлять стремления молчаливого большинства», — заключил он.