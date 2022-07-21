Пока вы не уснули:  Роспуск итальянского парламента и отказ от ряда антироссийских санкций

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Маттарелла принял данное решение сразу после отставки премьер-министр Италии Марио Драги. Он объяснил его «созданием условий для назначения новых выборов».
Европейский союз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
В Совете подчеркнули, что наряду с принятием новых санкций против России из-за украинского кризиса, ЕС «вносит ряд разъяснений».
Российская винтовка СВЛК-14С «Сумрак», считающаяся самой дальнобойной в мире, впервые была использована в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседников агентства, сверхдальнобойная винтовка использовалась снайперами под Киевом и Харьковом, однако случаи применения достаточно редки из-за особенностей местности, мешающей нормальной работе на большие расстояния. К другим недостаткам СВЛК-14С относят большой вес, сопоставимый с крупнокалиберной снайперской винтовкой АСВК, и дорогие патроны, которые сложно достать в условиях боевых действий.
Турция не может сидеть сложа руки на фоне происходящего в Сирии и потому сама будет определять, когда ей проводить там военную операцию. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.
«Анкара не обращалась за разрешением для начала предыдущих операций, и не станет этого делать впредь», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
В Москве обнаружили тело генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его словам, в среду, 20 июля, жена Лобачева сообщила правоохранительным органам о том, что ее супруг не вернулся домой после прогулки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. Он отметил, что встреча прошла успешно. Об этом пишет РИА «Новости».
Сергей Лавров пояснил, что переговоры проходили в «деловой атмосфере». По его словам, удалось обсудить многие важные вопросы.
В частности, он обговорил с венгерскими коллегами совместные усилия по работе над проектом АЭС «Пакш-2», сообщает ТАСС.
Цены в магазинах Тернопольской и Львовской областей Украины стали указывать сразу в двух валютах — украинских гривнах и польских злотых. Как сообщает RT, местные жители опасаются, что скоро их регионы станут польскими областями.
«Все, походу, нас на Украине уже совсем отдали полякам», — пишет один из местных жителей в соцсетях.
Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США предупредили, что в четверг, 21 июля, на Землю обрушится геомагнитная буря. Об этом сообщает портал SpaceWeather.com.
Эксперты ожидают, что в течение 21 июля корональный выброс массы - вещества из короны Солнца - ударит по магнитному полю Земли.
Седьмой пакет санкций Евросоюза против России был утвержден Советом ЕС. Рестрикции предполагают, в частности, частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения, написала в Twitter в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
Отмечается, что ограничения будут действовать до конца января 2023 года.
В торговом центре «Авиапарк» в Москве снова открылся магазин джинсовой одежды Levi's. Знаменитый бренд сменил свое название в России, и теперь его товары будут продаваться под вывеской JNS. Об этом сообщает Telegram-канал @aviaparkmsk, где размещено соответствующее видео из торговой точки.
В конце мая стало известно о планах компании Levi Strauss & Co покинуть российский рынок и продать свои магазины на территории страны. В СМИ также уточнялось, что бренд прекратил поставки в Россию.