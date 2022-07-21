Пока вы не уснули:  Роспуск итальянского парламента и отказ от ряда антироссийских санкций

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Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Маттарелла принял данное решение сразу после отставки премьер-министр Италии Марио Драги. Он объяснил его «созданием условий для назначения новых выборов».

ЕС снял запрет на поставки России товаров для авиационной отрасли

Европейский союз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В Совете подчеркнули, что наряду с принятием новых санкций против России из-за украинского кризиса, ЕС «вносит ряд разъяснений».

На Украине впервые применили сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С «Сумрак»

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Российская винтовка СВЛК-14С «Сумрак», считающаяся самой дальнобойной в мире, впервые была использована в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседников агентства, сверхдальнобойная винтовка использовалась снайперами под Киевом и Харьковом, однако случаи применения достаточно редки из-за особенностей местности, мешающей нормальной работе на большие расстояния. К другим недостаткам СВЛК-14С относят большой вес, сопоставимый с крупнокалиберной снайперской винтовкой АСВК, и дорогие патроны, которые сложно достать в условиях боевых действий.

Турция отказалась спрашивать разрешение на операцию в Сирии

Турция не может сидеть сложа руки на фоне происходящего в Сирии и потому сама будет определять, когда ей проводить там военную операцию. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

«Анкара не обращалась за разрешением для начала предыдущих операций, и не станет этого делать впредь», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

В Москве найден мертвым отставной генерал ФСБ

В Москве обнаружили тело генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, в среду, 20 июля, жена Лобачева сообщила правоохранительным органам о том, что ее супруг не вернулся домой после прогулки.

Лавров провел переговоры с главой МИД Венгрии

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. Он отметил, что встреча прошла успешно. Об этом пишет РИА «Новости».

Сергей Лавров пояснил, что переговоры проходили в «деловой атмосфере». По его словам, удалось обсудить многие важные вопросы.

В частности, он обговорил с венгерскими коллегами совместные усилия по работе над проектом АЭС «Пакш-2», сообщает ТАСС.

На Украине начали указывать цены в польских злотых

Цены в магазинах Тернопольской и Львовской областей Украины стали указывать сразу в двух валютах — украинских гривнах и польских злотых. Как сообщает RT, местные жители опасаются, что скоро их регионы станут польскими областями.

«Все, походу, нас на Украине уже совсем отдали полякам», — пишет один из местных жителей в соцсетях.

Землю атакует новая геомагнитная буря

Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США предупредили, что в четверг, 21 июля, на Землю обрушится геомагнитная буря. Об этом сообщает портал SpaceWeather.com.

Эксперты ожидают, что в течение 21 июля корональный выброс массы - вещества из короны Солнца - ударит по магнитному полю Земли.

Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против РФ

Седьмой пакет санкций Евросоюза против России был утвержден Советом ЕС. Рестрикции предполагают, в частности, частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения, написала в Twitter в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Отмечается, что ограничения будут действовать до конца января 2023 года.

Магазин Levi's снова открылся в Москве

Пресс-служба JNS

В торговом центре «Авиапарк» в Москве снова открылся магазин джинсовой одежды Levi's. Знаменитый бренд сменил свое название в России, и теперь его товары будут продаваться под вывеской JNS. Об этом сообщает Telegram-канал @aviaparkmsk, где размещено соответствующее видео из торговой точки.