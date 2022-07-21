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40 минут назад

Драупади Мурму выиграла президентские выборы Индии

Москва24

Драупади Мурму выиграла президентские выборы Индии, сообщает местное телевидение.

Драупади Мурму выиграла президентские выборы Индии
Фото: TACC/Piyal Adhikary/EPATACC/Piyal Adhikary/EPA

Драупади Мурму родилась 20 июня 1958 года в деревне Байдапоши. Ее родственники по мужской линии занимали руководящие должности – были сельскими старостами.

В политику Мурму пришла еще в 90-х, будучи членом партии Бхаратия джаната. В период с 2000 по 2002 годы занимала пост министра торговли и транспорта в правительстве штата Одиша. С 2002 по 2004 года работала на позиции министра по развитию рыболовства и животноводства в том же регионе.

В 2015 году Драупади Мурму была избрана губернатором Джаркханда и стала первой женщиной на посту такого уровня в Индии.

Ранее стало известно имя нового президента Шри-Ланки. Им стал ранее исполнявший обязанности главы государства Ранила Викремесингхе. Новый лидер страны уже принял присягу.

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