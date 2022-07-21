Драупади Мурму выиграла президентские выборы Индии, сообщает местное телевидение.
Драупади Мурму родилась 20 июня 1958 года в деревне Байдапоши. Ее родственники по мужской линии занимали руководящие должности – были сельскими старостами.
В политику Мурму пришла еще в 90-х, будучи членом партии Бхаратия джаната. В период с 2000 по 2002 годы занимала пост министра торговли и транспорта в правительстве штата Одиша. С 2002 по 2004 года работала на позиции министра по развитию рыболовства и животноводства в том же регионе.
В 2015 году Драупади Мурму была избрана губернатором Джаркханда и стала первой женщиной на посту такого уровня в Индии.
Ранее стало известно имя нового президента Шри-Ланки. Им стал ранее исполнявший обязанности главы государства Ранила Викремесингхе. Новый лидер страны уже принял присягу.