Драупади Мурму выиграла президентские выборы Индии

В политику Мурму пришла еще в 90-х, будучи членом партии Бхаратия джаната. В период с 2000 по 2002 годы занимала пост министра торговли и транспорта в правительстве штата Одиша. С 2002 по 2004 года работала на позиции министра по развитию рыболовства и животноводства в том же регионе.