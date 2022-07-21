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1 час назад

Венгрия заявила о начале новых переговоров с Россией по газу

Lenta.ruиещё 1

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о начале новых переговоров с Россией о поставках в республику газа из России. Его слова приводит ТАСС.

Венгрия заявила о начале новых переговоров с Россией по газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Начались переговоры по энергетике с вице-премьером [России] Александром Новаком. Несмотря на обстоятельства, мы обязаны обеспечить надежность снабжения Венгрии, чтобы природного газа хватило каждому венгру, каждой венгерской семье и каждому венгерскому бизнесу», — заявил он.

Ранее в четверг, 21 июля, на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым Сийярто отметил, что Венгрия хотела бы закупить дополнительные 700 миллионов кубометров газа у России. Он подчеркнул, что без поставок российских энергоносителей обеспечить страну дополнительными объемами топлива не получится.

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В июле стало известно, что Россия резко нарастила поставки нефти в Венгрию. Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье с 1 по 14 июля упал на 0,9 процента, при этом поставки нефти по трубопроводу в Венгрию взлетели на 41 процент. Петер Сийярто и ранее заявлял о невозможности заменить нефть и газ из России.

В мире,Петер Сийярто,Александр Новак,Сергей Лавров,ЕС,
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