Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно принять потерю регионов, которые перешли под контроль России. Об этом он сообщил в интервью для Agence France-Presse, текст которого приводит официальный сайт главы республики.
«По мнению Лукашенко, Украина должна признать, что занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны», — сказано в сообщении.
Президент также добавил, что этот вопрос обсуждать уже поздно.
10 июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times заявлял, что президент страны Владимир Зеленский поставил войскам задачу «отвоевать» южные территории.
Ранее депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ Зеленского отвоевать освобожденные Российской армией регионы на юге Украины.
29 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Украина вернет свои территории военным путем, для этого нужно необходимое количество тяжелого вооружения.