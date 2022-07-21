Лукашенко призвал Киев «никогда не угрожать России»

«Всё зависит от Украины. Военные действия сейчас могут закончиться для неё при более благоприятных условиях. Власти должны согласиться, что они никогда не будут угрожать России, и не будут иметь оружие, которое угрожает российской территории», — сказал белорусский лидер в интервью France-Presse.