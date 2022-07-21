Лукашенко призвал Киев «никогда не угрожать России»

Президент Белоруссии подчеркнул, что в первую очередь власти Украины должны сесть за стол переговоров.
«Всё зависит от Украины. Военные действия сейчас могут закончиться для неё при более благоприятных условиях. Власти должны согласиться, что они никогда не будут угрожать России, и не будут иметь оружие, которое угрожает российской территории», — сказал белорусский лидер в интервью France-Presse.
Александр Лукашенко добавил, что отсутствие угроз — «это главное, а денацификация и прочее — это философия». «Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства страны, от этого не отступится», — подчеркнул глава республики. По его словам, гарантии безопасности России должен дать Запад.