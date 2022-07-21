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1 час назад

Лукашенко призвал Киев «никогда не угрожать России»

Говорит Москва

Президент Белоруссии подчеркнул, что в первую очередь власти Украины должны сесть за стол переговоров.

Лукашенко призвал Киев «никогда не угрожать России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всё зависит от Украины. Военные действия сейчас могут закончиться для неё при более благоприятных условиях. Власти должны согласиться, что они никогда не будут угрожать России, и не будут иметь оружие, которое угрожает российской территории», — сказал белорусский лидер в интервью France-Presse.

Александр Лукашенко добавил, что отсутствие угроз — «это главное, а денацификация и прочее — это философия». «Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства страны, от этого не отступится», — подчеркнул глава республики. По его словам, гарантии безопасности России должен дать Запад.

В мире,Александр Лукашенко,
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