«Если вы этого захотите, закончится хорошо»: Лукашенко обратился к НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны НАТО воспользоваться моментом, закончить конфликт на Украине, чтобы не идти к пропасти ядерной войны.
"Если вы этого захотите, закончится хорошо. И для вас даже неожиданно быстро. Воспользуйтесь этим моментом. Натовцы, американцы. Особенно европейцы. Слушайте, ну зачем вы в Европе поставили в такое положение своих людей - французов, немцев и других? Ну зачем?! Ну давайте жить мирно!" - сказал Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс. Его слова приводит агентство БелТА.
Он призвал закончить "эту катавасию, операцию и войну в Украине".
"Давайте остановимся, а дальше разберемся, как жить. Может, придет время на нашем с вами веку, что люди не будут считаться даже с границами. К этому все шло. Свободно перемещались. Границы условностью были. Поэтому давайте остановимся. Не надо идти дальше. Дальше - пропасть с ядерной войной. Не надо к этому идти", - сказал президент Белоруссии.