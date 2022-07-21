«Если вы этого захотите, закончится хорошо»: Лукашенко обратился к НАТО

"Давайте остановимся, а дальше разберемся, как жить. Может, придет время на нашем с вами веку, что люди не будут считаться даже с границами. К этому все шло. Свободно перемещались. Границы условностью были. Поэтому давайте остановимся. Не надо идти дальше. Дальше - пропасть с ядерной войной. Не надо к этому идти", - сказал президент Белоруссии.