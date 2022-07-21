В Киеве снимут герб СССР со щита Родины-матери

Киев собирается заменить герб СССР на щите скульптуры «Родина-мать» трезубцем. За это высказались более 85% жителей Украины, опрошенных в приложении «Дия» («Действие»), сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.

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«В опросе приняли участие около 780 тысяч человек. 85% проголосовали за замену герба СССР на трезубец», — написал Ткаченко в своем telegram-канале.

Скульптура «Родина-мать» в Киеве была установлена на правом берегу Днепра 9 мая 1981 года. Это пятая по величине статуя в мире и самая высокая на Украине. Она является частью Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Попытка убрать советский герб с монумента «Родина-мать» предпринималась еще в 2020 году в рамках декоммунизации Украины. Однако тогда для реализации этой идеи не нашлось технических средств.